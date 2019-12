Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - 10-Jähriger leicht verletzt

Polizei sucht Zeugen

Vreden (ots)

Am Freitagabend verletzte sich ein 10-jähriger Radfahrer aus Vreden bei einem Verkehrsunfall mit einem bisher unbekannten Fahrzeugführer leicht. Nach Angaben des 10-Jährigen habe er am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, allein den Geh- und Radweg der Ölbachstraße aus Richtung Oldenkotter Straße kommend in Richtung Alstätter Straße befahren. Im Bereich einer "Imbissbude" sei er von einem schwarzen Pkw angefahren worden und daraufhin gestürzt. Der Verursacher habe sich nach seinen Angaben entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

