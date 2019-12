Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer prallt gegen Baum

Gronau-Epe (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Gronau kam am Samstagmorgen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer. Er hatte gegen 07.45 Uhr die Nienborger Straße aus Gronau kommend in Richtung Heek befahren. In Höhe der Straße "In den Kämpen" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Gronauer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Unfallwagen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell