Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Gronau unterwegs

Gronau (ots)

Am Freitag hatten es bisher unbekannte Täter auf ein Haus an der Straße "Boomkamp" in Epe abgesehen. Sie hebelten in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 17.55 Uhr auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf. Die Täter erbeuteten Schmuck und Armbanduhren. Vergeblich versuchten Unbekannte am Samstag gewaltsam in ein Haus an der Straße "Auf der Sunhaar" in Epe einzudringen. Sie hatten in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr versucht, ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Auf der Pestalozzistraße gelang es den vermutlich selben Tätern, gewaltsam in ein Haus einzudringen. Sie hebelten in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine braune Winterjacke mit Fellkragen.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

