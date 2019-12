Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher in Borken unterwegs

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag hatten es bisher unbekannte Täter auf eine Schule an der Josefstraße abgesehen. Sie hebelten zunächst eine Außentür und dann mehrere Innentüren auf. Derzeit steht nicht fest, ob die Täter etwas entwendeten. Der angerichtete Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. In der Nacht zum Sonntag hatten es Unbekannte auf eine Werkstatt an der Straße "Neutor" und auf ein Geschäft an der Heidener Straße abgesehen. Die Werkstatttür hielt den Hebelversuchen stand. Die doppelflügelige Metalltür zum Geschäft gab jedoch nach und die Täter konnten Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuten.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

