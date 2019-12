Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher flüchten

Legden (ots)

Am Freitagabend bemerkte eine Anwohnerin des Margaretendamms in Legden-Asbeck gegen 22.15 Uhr ein lautes Geräusch und schaute auf die Straße. Zwei bisher unbekannte Täter hatten einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gehebelt und versuchten den Automaten in den Kofferraum eines wartenden SUV zu heben. Als die Anwohnerin die Unbekannten ansprach, ließen diese das Gerät fallen, stiegen zu der im Wagen wartenden Person und flüchteten. Zwei der Täter waren mit grauen bzw. schwarzen Kapuzenpullis bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

