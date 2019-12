Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mit Außenspiegel kollidiert

Heek (ots)

Mit dem Spiegel eines Transporters ist der Wagen eines Unbekannten am Donnerstag in Heek zusammengestoßen. Der Transporter war gegen 07.15 Uhr auf der L574 von Heek kommend in Richtung Legden unterwegs. Dort kam ihm ein Pkw entgegen und fuhr nach Angaben des Transporterfahrers so weit in dessen Fahrspur hinein, dass er gegen den Außenspiegel stieß. Der Unbekannte habe seine Fahrt ohne Anzuhalten fortgesetzt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell