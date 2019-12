Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher wollten in Vereinsheim eindringen

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei dem Versuch, in Bocholt in ein Vereinsheim einzubrechen. Sowohl ein Fenster als auch eine Tür des Gebäudes an der Hohenhorster Straße hielten stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

