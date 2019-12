Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin quert und wird erfasst

Stadtlohn (ots)

Eine Radfahrerin hat am Freitag in Stadtlohn bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die 17-Jährige war gegen 07.20 Uhr auf der Straße Breul in Richtung Gescher unterwegs, ebenso eine 62 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus. Als die junge Stadtlohnerin die Fahrbahn queren wollte, konnte die Ahauserin trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

