Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Von der Fahrbahn abgekommen

Gescher (ots)

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls ist eine Autofahrerin am Freitag mit ihrem Fahrzeug in Gescher von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau befuhr gegen 08.45 Uhr die L571 von Holtwick kommend in Richtung Gescher, als es zu dem Unfall kam. Der Wagen querte die Gegenfahrbahn und landete im Straßengraben. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

