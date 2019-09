Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kieselsteine wurden Motorradfahrer zum Verhängnis

Wolfsburg (ots)

Kreisstraße 46 bei Kästorf 08.09.19, 15.10 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurden einem 63 Jahre alten Hamburger Kieselsteine auf der Fahrbahn der Kreisstraße 46 bei Kästorf zum Verhängnis. Der 63-Jährige stürzte mit seiner Kawasaki in der Auffahrt zur Bundesstraße 188 in Richtung Wolfsburg und verletzte sich dabei schwer. Rettungssanitäter brachten den Verletzten zur weiteren Versorgung ins Wolfsburger Klinikum. Den Ermittlungen nach geriet der Kradfahrer ins Schleudern und prallte gegen eine Mittelinsel. Seine Kawasaki wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell