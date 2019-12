Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin muss bremsen und stürzt

Borken (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Freitag in Borken bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Die 40-jährige Borkenerin befuhr gegen 09.20 Uhr den Radweg an der Heidener Straße in Richtung Ortsausgang. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Borken war in gleicher Richtung unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Die Radfahrerin konnte eine Kollision noch durch eine Vollbremsung verhindern. Sie kam jedoch zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

