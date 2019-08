PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der PD Limburg vom 31.08.2019

Limburg (ots)

Verkehrslage

Radfahrer stößt mit Pkw in Limburg zusammen

Am Samstag, 31.08.2019, befuhr um 06.55 Uhr ein 55- jähriger Fahrradfahrer aus Diez unerlaubt die Schiede aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung stadtauswärts. Ein 66-jähriger Pkw - Fahrer wollte von der Josef-Ludwig-Str. nach rechts auf die Schiede abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

Am Freitag, 30.08.2019, wurde um 22.30 Uhr ein schwarzer VW Polo auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Dieselstr. im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

