Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbrecher flüchtet

Südlohn (ots)

Am Freitag drangen in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 18.40 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Büro an der Eschstraße ein. Ein Zeuge hatte in dem Zimmer den Schatten einer Person bemerkt und die Polizei informiert. Vor deren Eintreffen flüchtete der Unbekannte zunächst in die hinteren Räume und schließlich durch ein seitliches Fenster ins Freie. Derzeit steht nicht fest, ob der Täter etwas entwenden konnte.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

