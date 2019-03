Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte legen Feuer in Jugendeinrichtung - glücklicherweise kein Schaden und niemand verletzt - Heiligenhaus - 1903118

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (19. März 2019) haben Unbekannte in einer Jugendeinrichtung an der Hunsrückstraße in Velbert-Mitte ein Feuer gelegt. Glücklicherweise kam es weder zu einem Sach- noch Personenschaden.

Gegen 20:45 Uhr befanden sich rund ein Dutzend Jugendliche im Keller des Jugendtreffs, als der Betreuer einen beißenden Geruch aus dem Treppenhaus wahrnahm. Als er nachschaute, stellte er fest, dass Unbekannte eine Flüssigkeit im Treppenhaus ausgeschüttet und angezündet hatten. Das Feuer hatte sich noch nicht ausgebreitet, sodass der Mann den Brand mit seinen Füßen austreten konnte.

Die Feuerwehr Heiligenhaus streute die Flüssigkeit ab. Dabei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um Lampenöl oder Diesel. Derzeit liegen keine Informationen auf den oder die Verursacher vor. Die Tür zum Treppenhaus der Jugendeinrichtung war nicht verschlossen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

