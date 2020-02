Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrer auf der L 3079 zwischen Istergiesel und Giesel

Fulda (ots)

Am Freitag, 07.02.2020, um 15:50 Uhr ereignete sich auf der L 3079 von Fulda kommend in Richtung Giesel ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 23-jähriger Seat-Fahrer aus der Gemeinde Grebenhain befuhr die Landesstraße von Fulda kommend in Richtung Giesel. Auf der langen Gerade vor der Ortslage Giesel übersah der PKW-Fahrer einen 18-jährigen Fahrradfahrer, der ebenfalls in Richtung Giesel unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den angrenzenden rechten Flutgraben geschleudert und kam dort verletzt zum Liegen. Der PKW-Fahrer fuhr zunächst weiter und konnte durch Zeugen in der Ortsmitte von Giesel an seiner Weiterfahrt gehindert werden. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter angefordert. Der PKW-Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus nach Lauterbach transportiert, der Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Fulda transportiert und dort stationär aufgenommen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3500 EUR, das Fahrrad ist Totalschaden.

(Berichterstatterin: Polizeistation Fulda, PHK' in Koch)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell