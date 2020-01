Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Mann durch Pfefferspray verletzt, Streitigkeiten in Asylunterkunft & Auto beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Ins Schleudern geraten und Unfall verursacht

Eine 25 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Samstagmorgen, gegen 8:40 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Hierbei kam sie auf der teilweise glatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem neben ihr fahrenden VW Polo eines 52-jährigen Mannes. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.

Rudersberg: Mann durch Pfefferspray verletzt

Ein 19-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Freitag, gegen 0:20 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mit Pfefferspray verletzt. Der 19-Jährige bemerkte am Vorplatz des Bahnhofes einen Mann, der sich in verdächtiger Weise an einem Fahrrad zu schaffen machte. Als er ihn ansprach, entgegnete ihm dieser etwas in einer osteuropäischen Sprache. Kurz darauf öffnete der Mann das Fahrradschloss und drehte mit dem Rad ein paar Runden auf dem Bahnhofsvorplatz. Als der 19-jährige den Mann daraufhin erneut ansprechen wollte, sprühte ihm dieser unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und fuhr anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Dr-Hockertz-Straße davon. Beim Täter handelt es sich vermutlich um einen ca. 25 Jahre alten Mann mit leicht dunklem Teint, ca. 180 cm groß und schlank, er trug eine graue Mütze und eine grau-beige Jacke. Das Fahrrad war silber-schwarz. Ob es sich hierbei um das Fahrrad des Mannes handelt, oder ob er dieses tatsächlich entwendet hat, ist bislang unklar. Hinweise auf den bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Samstag einen VW, der in der Straße Marktplatz auf einem Parkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Unfallflucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf einem Behördenparkplatz in der Wilhelm-Pfitzer-Straße. Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten KIA und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711 57720 oder direkt beim Polizeirevier entgegengenommen.

Fellbach: Auffahrunfall

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr auf der Landesstraße 1197. Eine 55 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr die L 1197 von Oeffingen in Richtung Fellbach entlang, als eine Ampel auf Gelblicht umschaltete. Die Frau bremste daraufhin stark ab und kam kurz nach der Haltelinie zum Stehen. Der nachfolgende 36 Jahre alte Daimler-Fahrer konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf.

Fellbach: Unfall zwischen Fußgänger und Stadtbahn

Ein 33 Jahre alter Fußgänger wurde bei einem Unfall mit der Stadtbahn am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr in der Tainerstraße schwer verletzt. Der Mann überquerte die Stadtbahngleise zwischen den Haltestellen Lutherkirche und Schwabenlandhalle ohne auf den Schienenverkehr zu achten. Der 42-jährige Triebfahrzeugführer leitete noch eine Vollbremsung ein, der Fußgänger wurde dennoch von der Bahn erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Backnang: Beim Anfahren Unfall verursacht

Ein 28-jähriger BMW-Fahrer übersah am Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr, beim Anfahren vom Seitenstreifen in der Sulzbacher Straße einen Skoda, der die Sulzbacher Straße entlangfuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde trotz des vergleichsweise hohen Schadens aber zum Glück niemand.

Murrhardt: Streitigkeiten in Asylunterkunft

In einer Asylunterkunft in Murrhardt kam es zwischen Freitag und Samstag zu fortlaufenden Streitigkeiten zwischen zwei 21 und 35 Jahre alten Männern. Zunächst gerieten die beiden Männer bereits am Freitagmorgen aufgrund eines angeblich verliehenen Rucksacks miteinander in Streit. Da sich die Streitigkeiten bis in die späten Abendstunden hinzogen und es letztlich zu einer mehrfachen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam, wurde die Polizei hinzugezogen. Der 35-jährige Mann verhielt sich auch im Beisein der Polizisten durchweg aggressiv und war deutlich betrunken. Da die Situation anders nicht zu beruhigen war, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde zudem noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Kurz nachdem der Mann am Morgen wieder aus der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers entlassen wurde, meldete sich der 21-Jährige erneut bei der Polizei und äußerte, dass er von seinem 35-jährigen Kontrahenten nun mit einem Messer bedroht worden sei. Die Polizei rückte daher mit mehreren Streifen zur Asylunterkunft aus und nahm den Mann schließlich erneut in Gewahrsam. In seinem Zimmer wurde ein entsprechendes Messer aufgefunden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Um weiteren Streitigkeiten mit dem 21-Jährigen vorzubeugen, wurde er in eine andere Unterkunft verlegt. Beide Männer erlitten bei der körperlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen, sie müssen beide mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Murrhardt: Auto beschädigt

Zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 12:40 Uhr wurde ein in der Stettiner Straße geparkter VW Lupo von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt. Zudem wurden beide hinteren Reifen am Pkw zerstochen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell