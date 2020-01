Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Rot am See - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Rot am See (ots)

Rot am See: Beschuldigter wegen des Verdachts des sechsfachen vollendeten Mordes und zweifachen versuchten

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Samstag einen Haftbefehl wegen sechsfachen Mordes und versuchten Mordes in zwei Fällen. Der Haftbefehl wurde sofort in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Dem 26-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen am Freitag, den 24.01.2020 seine beiden Eltern, seine Stiefgeschwister, sowie eine Tante und einen Onkel getötet zu haben.

Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.

