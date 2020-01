Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Folgemeldung zur Lage in Rot am See

Aalen (ots)

Rot am See: Folgemeldung zu getöteten Personen - Einladung zur Pressekonferenz Am Freitag wurden gegen 12.45 Uhr vor und in einem Gebäude in der Bahnhofstraße mehrere Personen durch Schüsse verletzt und getötet. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen gibt zusammen mit der Polizei und dem Bürgermeister von Rot am See eine Pressekonferenz. Ort: Rathaus Rot am See, Raiffeisenstraße 1, 74585 Rot am See Zeit: 16.30 Uhr

Pressesprecher KHK Bernd Märkle ist vor Ort. Telefon 0171 2266100. Pressestelle ist im Rathaus, Raiffeisenstraße 1, 74585 Rot am See eingerichtet.

