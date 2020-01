Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten verletzt, Unfälle & Ladendieb festgenommen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Zwei Polizisten bei Einsatz in Einkaufszentrum verletzt

Mehrere Streifen mussten am Donnerstagabend aufgrund zweier aggressiver Männer in den Remspark ausrücken. Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei zunächst aufgrund eines renitenten Ladendiebes verständigt. Als die erste Streife kurz darauf im Einkaufszentrum eintraf, wurde der 34-jährige Tatverdächtige von mehreren Männern an der Flucht gehindert. Da der Mann weiterhin äußerst aggressiv war, wurden ihm Handschließen angelegt. Hiergegen wehrte er sich heftig und beleidigte die Beamten mit diversen Schimpfworten. Durch die Widerstandshandlungen des Mannes wurde einer der eingesetzten Beamten verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen 18:30 Uhr stellte einer der eingesetzten Beamten im Einkaufszentrum einen stark betrunkenen Mann fest, der zu Boden stürzte. Als dessen Personalien erhoben werden sollten, griff er die vor Ort befindlichen Beamten an, weshalb auch ihm letztlich Handschließend angelegt werden mussten. Auch der 62 Jahre alte Mann wehrte sich hiergegen heftig und verletzte letztlich einen der Polizeibeamten. Er wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Lkw contra Pkw

Kurz nach 6 Uhr wollte ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer aus einem Grundstück in die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah er den Ford Focus eines 35-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Korb: Vorfahrt missachtet

5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls der sich am Freitag gegen 9.40 Uhr ereignete. Eine 42-jährige Fahrerin eines VW Up befuhr die Neustädter Straße und stieß an der Einmündung zur Römerstraße mit einem vorfahrtsberechtigtem Pkw Ford C-Max zusammen. Die Insassen blieben unverletzt.

Backnang: Ladendieb festgenommen

Ein Mann entwendete am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grabenstraße vier Parfüms im Wert von ca. 300 Euro. Der Täter flüchtete danach mit der Beute aus dem Geschäft. Etwas später konnte ein Tatverdächtiger von der alarmierten Polizei im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Der algerische Asylbewerber wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Wegen Fluchtgefahr erließ dieser Haftbefehl, sodass der 33-Jährige umgehend von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell