Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Scheinwerfern - Diebstahl von hochwertigen Smartphones - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Ein 52-jähriger Lenker eines PKW BMW befuhr am heutigen Freitag gegen 05:30 Uhr die Nord-West-Umgehung und wollte auf einer dortigen geraden einen vorausfahrenden LKW überholen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Beim Ausscheren übersah er deswegen einen Ford Mondeo, dessen 20-jähriger Lenker bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Von der Wittauer Straße wollte am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer nach links auf die Dr.-Bareilles-Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei übersah er einen 41-jährigen Skoda-Lenker, welcher auf der Dr.-Bareilles-Straße Richtung Ortsausfahrt fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf die Jagstheimer Hauptstraße

Von einem Firmengelände wollte am Donnerstag um 16 Uhr eine 67-jährige Suzuki-Lenkerin auf die Jagstheimer Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen PKW Mazda eines 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 17 Uhr in der Haller Straße. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 59-jährige Toyota-Lenkerin ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste und fuhr auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Blaufelden: PKW kommt von Fahrbahn ab

Nach rechts von der Fahrbahn kam am Donnerstag um 07:45 Uhr ein 25-jähriger Lenker eines Peugeot ab, der die Kreisstraße 2523 von Engelhardshausen in Richtung Rot am See befuhr. Hierbei kollidierte der PKW mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen, bevor er in einem Elektrozaun zum Stehen kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von hochwertigen Smartphones

Durch den Austausch gegen sogenannte Dummys entwendeten zwei bislang unbekannter Diebe am Dienstag um kurz nach 11:30 Uhr ein iPhone Pro Max und ein iPhone XS im Gesamtwert von über 2000 Euro aus einem Fachgeschäft in der Karlstraße. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Geräte nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um kurz vor 8 Uhr wollte eine 59-jährige Lenkerin eines VW Polo vom Hans-Georg-Albrecht-Weg nach links auf die Ostumfahrung einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden PKW BMW eines 43-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von Scheinwerfern

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, wurden von einem Sattelzug, welcher auf dem Autobahnparkplatz Reußenberg, in Fahrtrichtung Nürnberg, geparkt war, vier Zusatzscheinwerfer inklusive Abdeckung, eine Front-Liner Edelstahl XF Beleuchtungseinheit, eine Lightfix 4-Light mini Beleuchtungseinheit sowie eine Side-Liner Rad 3800-2017 Beleuchtungseinheit entwendet. Alle Leuchten wurden fachmännisch abgeschraubt und die Kabelenden an den Steckverbindungen getrennt. Das Diebesgut hat einen Wert von über 4000 Euro. Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell