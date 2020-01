Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfälle

Am Donnerstagabend verursachte eine 27-jährige Ford-Lenkerin gegen 21.10 Uhr einen Auffahrunfall in der Julius-Bausch-Straße. Sie fuhr auf eine 62-jährige Toyota-Lenkerin auf, die an der dortigen Fußgängerampel angehalten hatte. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Beim Einfahren auf den Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße fuhr am Donnerstagmorgen ein 22-jähriger Seat-Lenker gegen 7.50 Uhr auf einen verkehrsbedingt haltenden 19-jährigen BMW-Lenker auf. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er auf dem Parkplatz vor dem Landgericht im Bereich des Marktplatzes vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten Pkw Daimler-Benz beschädigte, der am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 14.45 Uhr dort abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein blau lackiertes Fahrzeug gehandelt haben. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Donnerstagnachmittag wollte eine 30-jährige BMW-Lenkerin von der L 1060 nach links in die L 2220 in Richtung Eigenzell abbiegen. Als sie auf der Abbiegespur bemerkt hatte, dass sie die Einmündung verpasst hatte, fuhr sie rückwärts und kollidierte dabei mit einem 70-jährigen VW-Lenker. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der L 1154 in Richtung zur B 297 verlor ein 18-jähriger Citroen-Lenker am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Ziegelwaldstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte zwei darauf aufgestellte Verkehrszeichen. An dem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Schaden an der Verkehrsinsel wird auf ca. 500 Euro beziffert. Da am Unfallort Betriebsstoffe aus dem Pkw ausliefen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Lorch aus.

Lorch: Einbruch in Getränkemarkt

Zwischen Montag und Donnerstag wurde über den Heizraum versucht, in einen Getränkemarkt in der Gaisgasse einzubrechen. Vom Heizraum besteht jedoch keine Verbindung zum eigentlich Markt, sodass nichts entwendet wurde. An der Heizraumtüre, die samt Rahmen aus der Mauer gehebelt wurde, entstand rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Wer hat Holzbrett verloren?

Ein 18-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr die B29 aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Höhe der dortigen Baustelle überfuhr er ein Holzbrett, das auf der Fahrbahn lag, wodurch an seinem Mercedes rund 2000 Euro Schaden entstand. Hinweise auf das Fahrzeug, welches das Holzbrett zuvor verlor, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen parkenden Pkw gestoßen

Am Kalten Markt geriet ein 62-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Citroen zu weit nach rechts. Er stieß dabei gegen 19.30 Uhr gegen einen parkenden Pkw, wodurch rund 16.000 Euro Schaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 62-Jährige verletzte sich zudem leicht. Nach eigenen Angaben sei er kurz eingeschlafen.

