POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Kind bei Unfall schwer verletzt - Zeuge meldete sich

Schwalmtal-Amern (ots)

Wie in unserer gestrigen Meldung (1326) berichtet, wurde ein 10-jähriger Junge bei einem Unfall auf der Polmansstraße in Amern schwer verletzt. Die Ermittler suchten den Fahrer eines dunklen Wagens als Zeugen. Dieser hat sich bereits beim Verkehrskommissariat gemeldet. Die Polizei sagt herzlichen Dank! Die Ermittlungen dauern an. /wg (1329) 191105-1558-067303

