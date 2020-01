Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rot am See: 4. Meldung zu getöteten Personen - neuer Termin für Pressekonferenz

Aalen (ots)

Rot am See: 4. Meldung zu getöteten Personen- neuer Termin Pressekonferenz Die Pressekonferenz wird auf 17.00 Uhr verschoben Ort: Rathaus Rot am See, Raiffeisenstraße 1, 74585 Rot am See Zeit: 17.00 Uhr

