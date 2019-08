Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftfahrzeuge aufgebrochen- Geldbörsen werden zum Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es in der Nacht von Mittwoch (14.08.) auf Donnerstag zu mehreren Aufbrüchen von Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen jeweils die Scheibe eines Renault Clio an der Paul-Schneider-Straße und eines weiteren Fahrzeuges am Böseberg ein. Bei einer weiteren Tat in unmittelbarer Nähe an der Albert-Schweitzer-Straße wurde gegen 05:30 Uhr durch das Einschlagen der Scheibe eines Range Rovers die Alarmanlage ausgelöst. Der Eigentümer wurde davon geweckt und bemerkte sofort die Sachbeschädigung und den Diebstahl. Angaben zu den Tätern konnten jedoch nicht mehr gemacht werden. Aus allen drei Fahrzeugen wurden Geldbörsen mit persönlichen Papieren und etwas Bargeld entwendet. Die Polizei bitte um Hinweise zu den Diebstählen unter der Telefonnummer 05221-8880.

