BPOLI EBB: Pflegekraft ging Schwarzarbeit nach

Uhyst (ots)

Eine 45-jährige Busreisende aus der Ukraine wurde am 4. Dezember 2019 um 23:30 Uhr durch die Bundespolizei auf der Autobahn 4 bei Uhyst kontrolliert und in Gewahrsam genommen. Die Frau konnte sich zwar per Reisepass ausweisen, aber kein Visum und keine Arbeitserlaubnis für ihre Tätigkeit als Pflegekraft in Nordrhein-Westfalen vorweisen. Stattdessen konnte sie den Arbeitsvertrag vorlegen, der ihre unerlaubte Erwerbstätigkeit belegt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und gegen die Auftraggeber der Ukrainerin. Sie wurde inzwischen nach Polen zurückgeschoben.

