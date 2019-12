Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Leistungserschleicher musste 900 Euro Strafe zahlen

Weißenberg (ots)

Fast wäre es ein umgesetzter Haftbefehl geworden für den 27-jährigen Polen, den die Bundespolizei am 4. Dezember 2019 um 10:30 Uhr als Mitfahrer in einem Reisebus auf einem BAB4-Parkplatz bei Weißenberg kontrollierte. Das Amtsgericht Duisburg-Hamborn hatte den Mann bereits 2017 wegen zwei Fällen von Leistungserschleichung verurteilt. Für den Fall, dass er die Geldstrafe hätte nicht zahlen können, sollte er eine Ersatzfreiheitstsrafe von 30 Tagen verbüsen. Aber so durfte er nach Zahlung des Betrages seine Reise fortsetzen.

