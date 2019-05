Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VW Golf entwendet

32839 Steinheim (ots)

Von dem Gelände einer Werkstatt in der Lakemeierstraße in Steinheim-Bergheim ist zwischen Freitag, 24.05.2019 und Samstag, 25.05.2019, ein älterer, schwarzer VW Golf TDI Entwendet worden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 1500 Euro geschätzt. An dem Fahrzeug waren die entstempelten Kennzeichen ST-JS158 angebracht. Ebenfalls zu dieser Tatzeit wurden von einem anderen Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen HX-ST21 entwendet. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, der Kennzeichen und Täter, nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./he

