POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, versuchter Einbruch & Feuerwehreinsatz

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 6:25 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Freitag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Eugenstraße einen geparkten VW Lupo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Lupo entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr. Eine 27 Jahre alte Chevrolet-Fahrerin befuhr den Zubringer Aalener Dreieck in Richtung B19 / B29 aus Richtung Robert-Bosch-Straße kommend und missachtete beim Einfahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines aus Fahrtrichtung Heidenheim kommenden 39-jährigen VW-Fahrers, der die Bundesstraße in Richtung Stuttgart entlangfuhr. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Pkw Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde trotz des vergleichsweise hohen Schadens zum Glück niemand.

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagabend, gegen 19 Uhr in der Himmlinger Straße. Eine 49-jährige Opel-Fahrerin fuhr die Himmlinger Steige in Richtung Waldhausen entlang, als ihr ein Auto entgegenkam, das teilweise die Gegenfahrspur befuhr. Die beiden Pkw streiften sich, am Opel der Frau entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend weiter. Zeugen, die Hinweise zum Pkw des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Oberkochen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr, versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Vereinsgaststätte in der Galileistraße einzubrechen. Da die Täter allerdings nicht ins Innere der Gaststätte gelangten, wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt allerdings im niederen vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Adelmannsfelden: Unfall aufgrund tiefstehender Sonne

Eine 82 Jahre alte Opel-Fahrerin fuhr am Freitag, kurz nach 11 Uhr die Landesstraße 1073 aus Adelmannsfelden kommend entlang und wollte nach rechts auf die Kreisstraße 3324 abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Pommertsweiler heranfahrenden Lkw, den sie aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah. Der Lkw-Fahrer konnte eine Kollision zwischen den Fahrzeugen nicht mehr vermeiden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Das Polizeirevier Ellwangen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Brühlstraße. Eine 18-jährige Mini-Fahrerin fuhr den Parkplatz entlang, als ein bisher unbekannter Fahrer eines grünen Ford rückwärts ausparkte. Als die junge Frau dies erkannte, hielt sie an, um dem Ford-Fahrer das Ausparken zu ermöglichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall allerdings ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich um ein größeres Fahrzeug (evtl. Ford Galaxy) mit Aalener Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 oder direkt beim Revier zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Bei Gegenverkehr überholt und Unfall verursacht

Ein 19 Jahre alter Mini-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 14:45 Uhr die Kaiserbergstraße aus Rechberg kommend in Richtung Straßdorf. Kurz nach einer Kuppe setzte er trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Um einen Unfall zu vermeiden, wich die entgegenkommende 23 Jahre alte Ford-Fahrerin aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Der Mini-Fahrer selbst kam beim Wiedereinscheren gegen den rechten Bordstein. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt, wobei am Ford Totalschaden entstand. Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Waldstetten: Unfallflucht beim Ausparken

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag, in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Schorrenweiherstraße beim Ausparken einen geparkten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen dunkelroten oder braunen Pkw handeln. Dieser müsste im Bereich der Stoßstange vorne rechts beschädigt sein. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden erbeten an den Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Vorfahrt missachtet

Eine 33 Jahre alte Fiat-Fahrerin wollte am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr von der Neuen Straße nach links in die Straße In der Vorstadt abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, ebenfalls 33-jährigen Daimler-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der Fiat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Batholomä: Feuerwehreinsatz

Ein sich selbst entzündeter Misthaufen löste in den frühen Samstagmorgenstunden einen Feuerwehreinsatz. Kurz vor 5 Uhr wurde mitgeteilt, dass in der Gaisgasse ein Misthaufen kokelt. Die Freiwillige Feuerwehr Bartholomä rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus und löschte den Misthaufen ab. Ein in der Nähe befindlicher Zaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro.

