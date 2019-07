Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Höheischweiler (ots)

Im Feierabendverkehr ereignete sich gestern kurz nach 16:00 Uhr auf der Autobahn ein Verkehrsunfall. Eine 73jährige Mercedesfahrerin befuhr in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken den rechten Fahrstreifen. Neben ihr fuhr eine 59jährige Skodafahrerin mit ihrem "Citigo" auf der Überhol-spur. In diesem Moment fuhr am Ende des Beschleunigungsstreifens ein dunkles Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen auf. Die Mercedesfahrerin musste nach links ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dort kollidierte sie mit dem Skoda Citigo. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs entfernte sich, ohne sich um den von ihm verur-sachten Unfall zu kümmern. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 900 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

