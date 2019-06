Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann mit Zopf und Dreitagebart verletzt 25-Jährigen mit Messer: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel: In den heutigen frühen Morgenstunden stach ein bislang unbekannter Mann einen 25-Jährigen vor einer Diskothek in der Werner-Hilpert-Straße nieder und verletzte ihn dabei schwer. Anschließend flüchtete der Täter über die Schombergstraße in Richtung Innenstadt. Nun ermitteln die für Kapitaldelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte und des Kriminaldauerdienstes der Kripo Kassel berichten, ereignete sich die Tat gegen 3:15 Uhr. Zu dieser Zeit stand das Opfer in einer Gruppe auf dem Gehweg vor einer Diskothek gegenüber der Schombergstraße. Der bislang unbekannte Mann näherte sich aus Richtung des Hauptbahnhofs, geriet mit dem 25-Jährigen aus Vellmar in einen kurzen verbalen Streit und stach unvermittelt auf ihn ein. Der Täter entfernte sich anschließend vom Tatort über die Schombergstraße in die Rudolph-Schwander-Straße. Dort verloren ihn nacheilende Zeugen aus den Augen, als der Flüchtende in die Spohrstraße einbog. Ein Rettungswagen brachte das Opfer mit einer Stichverletzung im Bauchbereich in ein Kasseler Krankenhaus. Nach Angaben der Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Täterbeschreibung: Mann, 25 - 30 Jahre alt und südeuropäisches Aussehen. Er habe längere, dunkle, zum Zopf gebundene Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet soll er mit einem hellblauen Poloshirt, einer kurzen Hose und Sneakern gewesen sein. Zudem habe er einen Rucksack dabeigehabt.

Die Ermittler erhoffen sich mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise zur Tat und insbesondere zum Täter zu bekommen. Diese werden unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

