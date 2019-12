Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenministerium sichert Finanzierung für neues Löschfahrzeug in der Stadt Wittenburg

Schwerin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Lehsen kann sich freuen. Innenminister Lorenz Caffier überbrachte einen Bewilligungsbescheid für eine Sonderbedarfszuweisung i.H.v. 108.300 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF10). Bei Gesamtkosten i.H.v. 325.000 EUR beteiligt sich der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit rund 109.000 EUR, so dass sich der Eigenanteil der Gemeinde auf rund 107.600 EUR reduziert. Durch den Kauf eines neuen Löschfahrzeuges wird ein altes Tanklöschfahrzeug, welches erhebliche technische Mängel aufweist, ersetzt. Bei der Übergabe des Bescheides an die Bürgermeisterin der Stadt Wittenburg, Frau Dr. Margret Seemann, dankte der Minister den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lehsen für ihre ständige Einsatzbereitschaft. "Es ist mir wichtig, in eine moderne Ausstattung, verbunden mit einer schnellen und bedarfsgerechten Erneuerung der Technik zu investieren. Denn im Ernstfall muss jede Feuerwehr mit möglichst vielen Einsatzkräften und moderner Technik schnell am Ort des Geschehens sein" so Minister Lorenz Caffier. Die Freiwillige Feuerwehr Lehsen zählt derzeit 29 aktive Mitglieder, mit denen die Tageseinsatzbereitschaft gewährleistet ist. Besondere Gefahrenschwerpunkte liegen neben der örtlichen Wohnbebauung insbesondere in kleinen Betrieben, einer Pension und im Gewerbegebiet Wittenburg. Die Landesstraße L 05 läuft durch das Ortsgebiet. Künftig wird sie in die Alarm- und Ausrückordnung der BAB 24 eingetaktet, so dass die Freiwillige Feuerwehr Lehsen auch überörtliche Aufgaben wahrnimmt.

