Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter erbeuten Laptop und Bargeld

Wenden (ots)

Am Dienstag (3. Dezember) hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 9.25 bis 11 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Koblenzer Straße in Gerlingen auf. Sie durchwühlten nahezu alle Räume und beschädigten dabei mehrere Schränke. Dabei entwendeten sie verschiedene Wertgegenstände - unter anderem einen Laptop, Bargeld und eine Geldbörse. Der entstandene Sachschaden lag im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Eine Videokamera einer nahegelegenen Tankstelle zeichnete zudem den Tathergang auf. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

