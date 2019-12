Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettenaufbruch in Hünsborn

Am Montag meldete gegen 8 Uhr ein Zeuge der Polizei, dass auf der "Siegener Straße" in Hünsborn ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug den Geldeinwurf an dem Automaten auf, entnahmen den Münzbehälter und entleerten ihn. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

