Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht

Ratzeburg (ots)

21. Oktober 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 18./19.10.2019 - Gülzow

Zwischen Freitagabend (18.10.2019), ab 21:40 Uhr und Samstagvormittag (19.10.2019), bis 11:15 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Geesthachter Straße in Gülzow zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter drangen in das Haus ein. Der Geschädigte war während des genannten Zeitraumes nicht zu Hause. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum in der Geesthachter Straße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Ermittlungsgruppe WED in Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727707-0.

