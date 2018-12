POL-OS: Osnabrück - Bargeld im Jeggener Weg gestohlen

Osnabrück (ots) - Unbekannnte drangen am Dienstag zwischen 13 Uhr und 19.15 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Jeggener Weg ein. Aus der Wohnung stahlen die Unbekannten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell