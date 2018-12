POL-OS: Ostercappeln - Zeugen für Unfall auf der Bremer Straße gesucht

Ostercappeln (ots) - Die Polizei in Bohmte sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Montag, 26.11.18, gegen 17.15 Uhr an der Bremer Straße, Höhe Hausnr. 33 ereignet hat. Beteiligt waren ein blauer Ford Mondeo und ein schwarzer VW Polo. Die Angaben der Unfallbeteiligten zur eingeschalteten Fahrzeugbeleuchtung sind unterschiedlich, so dass Zeugenhinweise zur Klärung des Unfallhergangs beitragen könnten. Der VW Polo war auf der Bremer Straße in Richtung Leckermühle unterwegs, die Fahrerin wollte nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Der Ford Mondeo fuhr auf der Bremer Straße in Richtung Kirchen. Es kam zur Kollision, bei der niemand verletzt wurde, aber ein Sachschaden von ca. 7000 Euro entstand. Zeugen sollten sich unter 05471 9710 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell