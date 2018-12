POL-OS: Wallenhorst - Vorsicht! Trickdiebstahl!

Wallenhorst (ots) - Ein 75-jähriger Mann hielt sich am Montagmorgen gegen 11 Uhr an einer Bankfiliale an der Großen Straße auf. Der Senior hatte einen größeren Geldbetrag vom Ausgabeautomaten abgeholt und in seiner Geldbörse verstaut. Dann ging er zu seinem Auto, das auf dem Parkplatz hinter der Bankfiliale abgestellt war. Dort wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, der 2 Euro gewechselt haben wollte. Der hilfsbereite Senior nahm seine Geldbörse und hielt dem Unbekannten das Kleingeldfach hin. Der Fremde "wechselte" dann selbständig die Münze - aber offensichtlich nahm er auch den größeren Geldbetrag aus dem Scheinfach an sich. Der Rentner bemerkte diesen Diebstahl erst später und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Beschreiben konnte er den unbekannten Dieb wie folgt: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß und schlank, dunkle Haare, sprach gebrochen deutsch. Die Polizei nimmt den vorliegenden Fall erneut zum Anlass, um vor dieser "Geldwechsel-Masche" zu warnen. Der hier angewandte Geldwechseltrick läuft immer gleich ab: Der Dieb bittet um das Wechseln von Münzen. Während das Opfer dann womöglich im Kleingeldfach kramt, stiehlt er unbemerkt Scheine aus dem Portemonnaie. Evtl. hat der Täter vorher beobachtet, wie ein größerer Geldbetrag von einem Geldautomaten o.ä. abgehoben wurde. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Wallenhorst, 05407 81790.

