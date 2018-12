POL-OS: Bippen - Schwer verletzt nach Unfall

Bippen (ots) - Eine 16-jährige Beifahrerin wurde am Dienstag bei einem Unfall gegen 17.10 Uhr auf der Maiburggstraße schwer verletzt. Die junge Frau war mit dem Fahrer (20 J.) eines BMW in Richtung Schwagstorf unterwegs, als ein Reh die Straße querte. Der Fahrer wich nach links aus, kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Beifahrerin wurde schwer, der Fahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell