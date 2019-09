Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fasst mutmaßlichen Laubenaufbrecher im Dortmunder Norden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1133

Die Polizei Dortmund hat am Sonntagmorgen (29.9.) an der Arnoldstraße einen mutmaßlichen Laubenaufbrecher festgenommen.

Ein 67-jähriger Dortmunder hatte gegen 7.35 Uhr die Polizei alarmiert. Demnach hatte er in der Kleingartenanlage an der Schützenstraße - nahe der Rückertstraße - einen verdächtigen Mann gesehen, der mit Werkzeugkoffer und Rucksack in Richtung Speicherstraße ging. Den Koffer hatte er offenbar zuvor aus der Laube des 67-Jährigen entwendet, nachdem er in diese eingebrochen war.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizeibeamte in der Arnoldstraße einen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Auch den beschriebenen Werkzeugkoffer trug er bei sich.

Sie nahmen den wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannten 50-Jährigen fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

