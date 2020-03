Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Von der Sonne geblendet: Fahrer übersieht geparkte Autos

Wermelskirchen (ots)

Am Samstag (14.03.) stieß ein 64-Jähriger Audi-Fahrer gegen 11:00 Uhr mit seinem PKW gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Der Unfall ereignete sich auf der Unterstraße in Wermelskirchen in Fahrtrichtung Hilgen. Vermutlich übersah der Fahrer die beiden PKWS weil er durch die Sonne geblendet wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt; der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (ma)

