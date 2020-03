Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Nach "ein paar Bier" hinterm Steuer

Burscheid (ots)

Ein 18-Jähriger ist alkoholisiert mit seinem VW Golf unterwegs gewesen, obwohl er angeblich nur ein paar Bier getrunken hatte.

Einer Polizeistreife war der 18-Jährige in seinem schwarzen VW Golf gestern (15.03.) nachts gegen 04:50 Uhr auf der Höhestraße aufgefallen. Die Beamten stoppten den Wagen in der Altenberger Straße und kontrollierten den Fahrer. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Fahrers. Auf Nachfrage bestätigte er, dass er "ein paar Bier" getrunken habe. Da der anschließende Atemalkoholtest deutlich positiv ausfiel, wurde eine Blutprobe angeordnet. Dazu musste der junge Mann in ein Krankenhaus in Wermelskirchen. Anschließend wurde der Führerschein sichergestellt und ihm ausdrücklich die Weiterfahrt untersagt. (gb)

