POL-RBK: Wermelskirchen - Harley in der Linkskurve weggerutscht

Am Sonntagmittag (15.03.), um kurz vor 13 Uhr, ereignete sich in der Ortschaft Neuemühle ein Motorradunfall, bei dem eine Sozia verletzt wurde.

Ein 44-jähriger Kölner fuhr mit seiner Harley Davidson durch das Bergische Land. Als Sozia befand sich seine ebenfalls 44-jährige Ehefrau auf der Maschine.

In einer scharfen Linkskurve mit starkem Gefälle in Richtung Dabringhausen geriet er mit dem Vorderrad in den Grünstreifen neben der Fahrbahn, so dass die Maschine wegrutschte. Das Motorrad fiel auf die linke Seite, wobei beide Ehepartner stürzten. Die Sozia verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Motorrad wird auf circa 800 Euro geschätzt. (ct)

