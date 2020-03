Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht!

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (12.03.) brachen unbekannte Täter am Vormittag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Löh ein. Die 76-jährige Bewohnerin war nur circa 15 Minuten weg und stellte beim Wiederbetreten ihrer Wohnung fest, dass eine der Türen von innen verschlossen war. Die Frau gelang dann von außen über ein offenstehendes Fenster in den Raum und alarmierte die Polizei. Vermutlich ist die Tat zwischen 10:05 Uhr - 10:25 Uhr passiert. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen (ma).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell