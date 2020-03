Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw fährt frontal vor Telefonmast

Wermelskirchen (ots)

Eine 27-jährige Bergisch Gladbacherin wurde gestern Morgen (12.03.), gegen 10:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L 101 verletzt.

Die Frau fuhr mit ihrem Skoda auf der Landstraße 101 von Dabringhausen in Richtung Odenthal-Altenberg. In einer Linkskurve in Höhe der Ortschaft Luchtenberg brach plötzlich das Heck ihres Wagens aus.

Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und prallte frontal vor einen Telefonmast am Straßenrand.

Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Ihr Pkw erlitt vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der hölzerne Telefonmast wurde nur noch durch die Telefonleitung gehalten und drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Er wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen von der Feuerwehr abgesägt.

Der Gesamtsachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Die Straße musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und zur Beseitigung des Mastes zeitweise gesperrt werden. (ct)

