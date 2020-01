Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in Gewerbebetrieb - Leichtmetallfelgen gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch, 22.01.2020, sind Unbekannte in einen Gewerbebetrieb in Höchenschwand eingedrungen. Eine Türe wurde am Betriebsgebäude gewaltsam geöffnet, das im Gewerbegebiet Tiefenhäusern liegt. So gelangte der oder die Täter ins Innere. Dort wurden über 30 Leichtmetallfelgen gestohlen, die überwiegend durch den metallbearbeitenden Betrieb im Kundenauftrag bearbeitet waren. Teilweise wurden aber auch unbehandelte Rohfelgen mitgenommen. Es handelte sich um Felgen für Porsche-, Audi- und Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Der Diebstahlsschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Um sachdienliche Hinweise bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

