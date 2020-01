Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Radfahrer von LKW überrollt

Freiburg (ots)

Heute am 23.01.2020, 10:40 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei mitgeteilt, dass an der Kreuzung Rennweg/ Waldkircher Straße ein Fahrradfahrer von einem LKW überrollt und mitgeschleift wurde. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell