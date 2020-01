Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Sachbeschädigung und Diebstahl in der Luisenstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19.01.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 20.01.2020, 09:00 Uhr wurden in der Luisenstraße in Endingen zwei dort geparkte Mercedes beschädigt. Die bisher unbekannten Täter entwendeten in beiden Fällen, die auf der Motorhaube angebrachten Mercedessterne. Der Polizeiposten Endingen ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, entgegen.

