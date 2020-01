Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht in der Hochburger Straße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, dem 21.01.2020, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr ereignete sich in der Hochburger Straße in Emmendingen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines dort geparkten grauen Mercedes C220. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, entgegen.

