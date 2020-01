Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020, ereignete sich sowohl in der Hangstraße, als auch in der Clara-Immerwahr-Straße jeweils eine Unfallflucht. In der Hangstraße wurde zwischen 08.30 und 13.45 Uhr ein geparkter Skoda Octavia von einem bislang unbekannten Autofahrer am vorderen linken Fahrzeugeck beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. In der Clara-Immerwahr-Straße wurde auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants zwischen 12:40 Uhr und 13:30 Uhr ein geparkter Mazda CX5 vermutlich beim Parkvorgang am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Hier beträgt der Sachschaden am Mazda ebenfalls etwa 2.000 Euro. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt nach dem Unfall, weshalb das Polizeirevier Lörrach unter Telefon 07621 176-0 um Hinweise bittet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell