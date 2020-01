Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Tegernau: Drei Leichtverletzte nach Autoüberschlag

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.20, gegen 07.10 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Subaru-Fahrer mit drei Insassen auf der L139 von Niedertegernau in Richtung Tegernau. Im Bereich einer Linkskurve geriet das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurde der Fahrer, wie auch zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt. Am Subaru entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

